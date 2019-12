Slovensko.sk? Ďakujem, neprosím.

Tak mi raz zasa vládny triumvirát prikázal niečo nahlásiť. Že vraj, či som konečný užívateľ výhod. No...

Zamyslel som sa, či ním som a zistil som, že som a teda musím poslať nejaké lajstro niekam, kde si s ním poradia. Teda na dotyčný súd. Toť nedávno, som sa zaregistroval tam, kde pomáhajú a chránia, a vybavil som si zaručený certifikovaný elektronický nespochybniteľný podpis. Vravím si, konečne ho ako konečný užívateľ výhod využijem. Prd makový! Prihlásil som sa, overil som sa, predpokladám, že moja web kamera zisťovala aj odtieň mojej dúhovky, no ani konečne ani užívateľsky a ani výhodne som nikam nedokráčal. Vypísať onlajn lajstro by ešte šlo, no odoslať ani za svet. Nie som tupelo, ktoré si včera prvýkrát zaplo komp, viem sa intuitívne pohybovať vo virtuálnom svete, no na webe slovensko.sk za miliardu našich peňazí to jednoducho nejde. Volám kamošovi, ktorý je o čosi zdatnejší, no odbíja ma: „Z mojich desiatich známych to zvládol jeden.“ Steve Jobs. Jaj, ten už asi nie, tak kto bol ten koumák? Tlačím lajstro na á-štvorku, overujem u notára, platím na pošte. Zarobili všetci a hlavne tento Kočneristan s miliardovým slovenskom es-ká. Teda štát najprv zaplatil miliardu z našich daní (vieme komu ale ktovie komu ešte navyše), potom zistil, že to nejde a dal to prerobiť (a nejde to stále), aby nakoniec vyhnal mňa a desaťtisíce ďalších k notárom a na pošty, aby sme to zaplatili druhýkrát. Chalani, ďakujem!

Volám sa Štefan Nemlaha a kandidujem v parlamentných voľbách za stranu SaS s číslom 81. Chcem taký štát, ktorý bude len v nutnej miere zasahovať do života občana.